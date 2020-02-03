تحطم مروحية تابعة للجيش الهندي في كشمير

تحطمت مروحية تابعة للجيش الهندى فى ريسى بولاية جامو، وفقا لما ذكرته قناة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الاثنين.

وحسب تقرير القناة ، وقع الحادث في منطقة ريسي في إقليم جامو وكشمير الاتحاد الهندي، وتمكن كل من الطيارين الذين يطيرون بالمروحية من الخروج بأمان.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المروحية تحطمت بسبب عطل فني حدث عندما كانت الطائرة في رحلة تدريبية.

"شيتا"، هي طائرة هليكوبتر عالية الأداء مصممة للعمل في مجموعة واسعة جدًا من الظروف.

جدير بالذكر، أن الحكومة الهندية تعتزم شراء حوالي 200 طائرة عسكرية لمواجهة نفاد مخزونات القوات الجوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت صحيفة "بيزنس ستاندرد" عن وزير الدفاع أجاي كومار قوله إن الحكومة في المراحل الأخيرة من إبرام اتفاق لشراء 83 طائرة مقاتلة متطورة من طراز "إل سي ايه تيجاس مارك 1 ايه" من صنع شركة هندوستان آيرونوتكس الهندية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق العام الجاري.

وأضاف كومار أن الإدارة أعربت عن اهتمامها بشراء 110 طائرات أخرى.