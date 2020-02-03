Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحطم مروحية تابعة للجيش الهندي في كشمير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:54 م
Advertisements
تحطم مروحية - أرشيفية
تحطم مروحية - أرشيفية
محمد حسين
Advertisements

تحطمت مروحية تابعة للجيش الهندى فى ريسى بولاية جامو، وفقا لما ذكرته قناة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الاثنين.

 

وحسب تقرير القناة ، وقع الحادث في منطقة ريسي في إقليم جامو وكشمير الاتحاد الهندي، وتمكن كل من الطيارين الذين يطيرون بالمروحية من الخروج بأمان.

 

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المروحية تحطمت بسبب عطل فني حدث عندما كانت الطائرة في رحلة تدريبية.

 

"شيتا"، هي طائرة هليكوبتر عالية الأداء مصممة للعمل في مجموعة واسعة جدًا من الظروف.

 

جدير بالذكر، أن الحكومة الهندية تعتزم شراء حوالي 200 طائرة عسكرية لمواجهة نفاد مخزونات القوات الجوية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

 

ونقلت صحيفة "بيزنس ستاندرد" عن وزير الدفاع أجاي كومار قوله إن الحكومة في المراحل الأخيرة من إبرام اتفاق لشراء 83 طائرة مقاتلة متطورة من طراز "إل سي ايه تيجاس مارك 1 ايه" من صنع شركة هندوستان آيرونوتكس الهندية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق العام الجاري.

 

وأضاف كومار أن الإدارة أعربت عن اهتمامها بشراء 110 طائرات أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كشمير تحطم مروحية الجيش الهندي

أخبار تهمك

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

نجما ريال مدريد يسخران من دييجو سيميوني

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ أقل من ساعة

3 عروض لشريف إكرامي.. اعرف الوجهة الأقرب

منذ ساعة الا ربع

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 17 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 4 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعة و 10 دقيقة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

قتلى بتحطم مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية فوق كشمير (فيديو)

الجيش الباكستاني يعلن أسر طيار بعد إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي

مسؤول هندي: إجبار طائرات باكستانية على العودة بعد اختراقها المجال الجوي

عاجل.. الهند ترد بإسقاط مقاتلة باكستانية انتهكت أجواءها

أول تعليق من روسيا على تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان

المتحدث العسكري الباكستاني: لا نرغب في تصعيد التوتر مع الهند

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status