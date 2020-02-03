Advertisements
Advertisements
Advertisements

بريطانيا تضع قواعد أكثر صرامة بشأن جرائم الإرهاب بعد هجوم لندن

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:52 م
Advertisements
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
محمد حسين
Advertisements

صرح  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه سيضع قواعد أكثر صرامة بشأن إطلاق سراح الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهاب بعد أن أصاب مهاجم إسلامي شخصين في حادث طعن بعد أيام من إطلاق سراحه في منتصف الطريق خلال فترة سجنه.

 

وقال "جونسون"، إن الحكومة ستعلن عن تغييرات جوهرية في التعامل مع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وقالت وزير الداخلية، بريتي باتيل: "ستستند هذه التدابير إلى الإجراءات التي اتخذناها بالفعل"، مضيفة، أنه سيكون هناك تشريع لإنهاء الإفراج المبكر عن سجن مجرمي مكافحة الإرهاب.

 

وأوضحت "باتيل": "من الصواب أن يتم إبقاء هؤلاء الأفراد وراء القضبان".

 

وقد ناقش السياسيون البريطانيون مرارًا قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالإرهاب، وتزايدت الدعوات بعد أن قتل مدان سابق شخصين وجرح ثلاثة آخرين قبل أن تُطلق الشرطة النار عليه بالقرب من جسر لندن في نوفمبر.

 

وذكر "جونسون"، أنه منذ ذلك الهجوم ، "تحركت الحكومة بسرعة لإدخال حزمة من التدابير لتعزيز كل عنصر من عناصر ردنا على الإرهاب - بما في ذلك عقوبات السجن الأطول ومزيد من الأموال للشرطة".

 

قتل سوديش عمان، الذي سجن في عام 2018 بسبب حيازته لوثائق إرهابية ونشر منشورات إرهابية، برصاص الشرطة يوم الأحد بعد أن دخل في الهياج بسكين 10 بوصة (25 سم) مسروق في شارع مزدحم في لندن.

 

وكان "عمان" قد أشاد سابقًا بتنظيم "داعش"، وشارك مجلة على الإنترنت لـ"القاعدة" وشجعت صديقته على قطع رأس والديها.

 

تم إطلاق سراح مهاجم الأحد، عمان، من السجن، وفقاً للشرطة، بعد أن سُجن بسبب ترويجه مواد إسلامية عنيفة.

 

 

 

كانت عمان تحت المراقبة وقت الهجوم من قبل الشرطة المسلحة ، التي قتلت بالرصاص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قواعد أكثر صرامة بريطانيا

أخبار تهمك

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ ساعة و 25 دقيقة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 11 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ أقل من ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

3 عروض لشريف إكرامي.. اعرف الوجهة الأقرب

منذ ساعة الا ربع

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 13 ساعة

نجما ريال مدريد يسخران من دييجو سيميوني

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سجين سابق.. "جونسون": إطلاق سراح المشتبه به في هجوم جسر لندن كان "خطأ"

أول تعليق من جونسون على الهجوم الإرهابي بلندن

إدانه مهاجم جسر لندن بارتكاب جرائم إرهابية من قبل بالعام الماضي

بعد هجوم جسر لندن.. بريطانيا تعلن مراجعة عاجلة لشروط إطلاق سراح الإرهابيين

"كوربين": لم يكن لدى الشرطة خيار سوى إطلاق النار على مهاجم جسر لندن

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتعزيز عقوبات السجن بعد هجوم لندن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status