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كاتب سوداني يتهم قطر بسرقة التاريخ السوداني وتدمير البلاد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:49 م
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تميم
تميم
وكالات
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اتهم الكاتب السوداني زهير السراج، قطر بسرقة التاريخ السوداني وتدمير البلاد ونهب ثرواتها.

 

وكشف السراج، في مقال له، عن المشروع القطري لتنمية الآثار السودانية والزيارات المتعددة لأميرات الاسرة الحاكمة القطرية للمناطق الأثرية في السودان ونشر الصور الجذابة لخداع الرأي العام السوداني الساذج بالاهتمام القطري بآثار وكنوز السودان الأثرية، بينما الغرض الحقيقي هو تجريد السودان من تاريخه القديم وحضارته ونقلها الى قطر الى الأبد !".

 

وقال السراج، إن المشروع القطري لتنمية الاثار في السودان يهدف إلى سرقة آثار السودان ونقلها الى قطر تحت غطاء المشروع، وهو ما ظل يحدث بالفعل طيلة السنوات الماضية التي شهدت سرقة ممنهجة ومنظمة للأثار والحضارة السودانية ونقلها إلى  قطر.

 

وأضاف:" وللأسف لا تزال بعثات التنقيب القطرية تمارس التنقيب والنهب حتى هذه اللحظة".

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الكلمات المفتاحية

كاتب سوداني قطر سرقة التاريخ السودان

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