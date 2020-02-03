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نجم تشيلسي يرحيل عن البلوز بسبب لامبارد والجماهير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:43 م
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تشيلسي
تشيلسي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية بأن الحارس الإسباني ​كيبا أريزابالاغا​ قد يغيب عن بقية الموسم بعدما حل محله ​ويلي كاباليرو​ في مباراة السبت 2-2 في ​ليستر​ سيتي.

كما يمكن أن يجد كيبا نفسه ينتقل إلى ناد جديد حيث يتطلع لامبارد إلى توقيع حارس بديل في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعرض كيبا للهجوم من مشجعي البلوز والنقاد على حد سواء بعدالعروض السيئة للغاية التي يقدمها مع تشيلسي.

وقد كيبا  تلقى 32 هدفا في 24 مباراة فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويبدو أن الحارس المخضرم كاباليرو سيبقى الآن في المركز الأول في تشيلسي حتى نهاية الموسم.
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لامبارد كيبا حارس تشيلسي تشيلسي لامبارد

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