Advertisements
نجم تشيلسي يرحيل عن البلوز بسبب لامبارد والجماهير
الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:43 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بأن الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا قد يغيب عن بقية الموسم بعدما حل محله ويلي كاباليرو في مباراة السبت 2-2 في ليستر سيتي.
كما يمكن أن يجد كيبا نفسه ينتقل إلى ناد جديد حيث يتطلع لامبارد إلى توقيع حارس بديل في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتعرض كيبا للهجوم من مشجعي البلوز والنقاد على حد سواء بعدالعروض السيئة للغاية التي يقدمها مع تشيلسي.
وقد كيبا تلقى 32 هدفا في 24 مباراة فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
ويبدو أن الحارس المخضرم كاباليرو سيبقى الآن في المركز الأول في تشيلسي حتى نهاية الموسم.
Advertisements