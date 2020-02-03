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المشدد 3 سنوات لعاطلين سرقا محاسب بالإكراه في النزهة الجديدة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سمكري وسائق، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة محاسب بالإكراه في النزهة الجديدة.

والمتهمين المحكوم عليهم هم: "إسلام محمد، ومحمد السيد"، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضويه المستشارين أبوالمجد أحمد علي، والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين شرعوا في سرقة المجني عليه محمد لطفي، أثناء سيره بالطريق العام ليلا، استوقفه مشهرين في وجهه سلاح أبيض "كتر" مهددين باستعماله، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ نقدي، وهاتف جوال وسلسلة ذهبية خاصة به ولاذوا الفرارن إلا أنه قام بالإستغاثة حتى تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات.

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عاطل النيابة العامة النزهة الجدية الفجر السرقة

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