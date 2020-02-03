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نجما ريال مدريد يسخران من دييجو سيميوني

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:43 م
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سيميوني
سيميوني
الفجر الرياضي
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سخر نجما ريال مدريد من دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة الديربي    ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

 

وسلطت قناة موفيستار الضوء على الأرجنتيني دييجو سيميوني أثناء سيره وسخرية  وضحط ظهير أيسر ريال مدريد البرازيلي مارسيلو ومواطنه إيدر ميليتاو وهما على دكة البدلاء من طريقة سيره وحماسه الشديد.

 

ولم تكتف بذلك بل قالت إن كلا اللاعبين صب كامل اهتمامهما على سيميوني وتابعا تصرفاته أكثر من متابعتهما للمباراة نفسها.

 

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.

 

 

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مارسيلو ريال مدريد اخبار الرياضة اليوم اتلتيكو مدريد

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