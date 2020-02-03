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بعد حادث المنيا.. "الأطباء" تطالب بتنظيم دورات التدريب في المحافظات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:46 م
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
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أرسلت نقابة الأطباء، خطابا إلى الأكاديمية الطبية المهنية، تطالب فيه بالتسهيل على الأطباء في أثناء توزيع الدورات على جميع المحافظات، وذلك بعد حادث طبيبات المنيا.

وتنشر "بوابة الفجر" نص الخطاب، كالتالي: 

بالإشارة للحادث المأساوي الذي وقع يوم 15 يناير لبعض الطبيبات في أثناء توجههن من المنيا للقاهرة؛ لحضور دورة تدريبية بالأكاديمية وقد أدى الحادث إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات وإصابة 11 طبيبة بإصابات مختلفة.

وبالإشارة لشكاوى العديد من الأطباء بخصوص قصر تنظيم معظم الدورات العلمية والتدريبات المهنية علي مقر الأكاديمية بالقاهرة مما يتكبد معه الأطباء مشقة السفر من المحافظات المختلفة والاضطرار للإقامة أيام الدورات، نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنظيم الدورات العلمية والتدريبية بجميع محافظات الجمهورية لتوسيع قاعدة الاستفادة وللتسهيل علي جموع الأطباء مما يؤثر إيجابا علي تحسين المستوى المهني والتدريبي.

بعد حادث المنيا.. "الأطباء" تطالب بتنظيم دورات التدريب في المحافظات
بعد حادث المنيا.. "الأطباء" تطالب بتنظيم دورات التدريب في المحافظات
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الكلمات المفتاحية

نقابة الأطباء طبيبات المنيا حادث طبيبات المنيا الأكاديمية الطبية المهنية

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