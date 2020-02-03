حجز إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد" لجلسة 5 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة متهم في قضية "داعش الصعيد" للنطق بالحكم في جلسة 5 مارس المقبل.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.



