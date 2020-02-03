Advertisements
Advertisements
Advertisements

80 طالبًا يتعرفون على قصة الحضارة في متحف الفسطاط

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، صباح اليوم الاثنين، 80 طالبًا بالمرحلة الإعدادية في زيارة تعليمية تدريبية للمتحف، إذ تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج التدريبي للطلبة خلال إجازة نصف العام الدراسي، وهو مايتناسب مع أحد أدوار المتحف المهمة وهو الدور التعليمي و التواصل المجتمعي.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام للمتحف، إن الزيارة تأتي في إطار ربط الطالب بما يدرسه من مناهج، وثقل الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية من خلال الجولات الميدانية بالمواقع والمتاحف الأثرية، موضحًا أن طاقم عمل المتحف استقبل الطلاب واصطحبهم في جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة.

وتابع الشربيني: "شرح الأمناء تفصيليًا قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت في تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر".

كما استمع الطلاب لدور متحف الحضارة المتميز في بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر . 

وفي نهاية الجولة أشاد الطلاب ومرافقيهم من المشرفين والمشرفات بطريقة العرض الحديثة للمتحف وبتصميمه المعماري، وكذلك موقعة المتميز على بحيرة عين الصيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

متحف الفسطاط طلاب الجامعات الفجر الحضارة المصرب

أخبار تهمك

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 3 ساعات

3 عروض لشريف إكرامي.. اعرف الوجهة الأقرب

منذ 40 دقيقة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 13 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجما ريال مدريد يسخران من دييجو سيميوني

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الاثنين.. جولة تفقدية لوزير الآثار بمتحف الحضارة تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية

شاهد.. عمليات الترميم الدقيق لتابوتين أثريين في متحف الحضارة

تركيب فتارين عرض متحف الحضارة.. وخبير: "مواصفاتها عالمية"

المشرف العام على "القومي للحضارة": المتحف مركز للإشعاع الثقافي

سفير تشيلى يزور متحف الحضارة بالفسطاط

30 أسرة مصرية في يوم ثقافي بالمتحف القومي للحضارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status