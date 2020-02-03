80 طالبًا يتعرفون على قصة الحضارة في متحف الفسطاط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، صباح اليوم الاثنين، 80 طالبًا بالمرحلة الإعدادية في زيارة تعليمية تدريبية للمتحف، إذ تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج التدريبي للطلبة خلال إجازة نصف العام الدراسي، وهو مايتناسب مع أحد أدوار المتحف المهمة وهو الدور التعليمي و التواصل المجتمعي.





من جانبه قال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام للمتحف، إن الزيارة تأتي في إطار ربط الطالب بما يدرسه من مناهج، وثقل الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية من خلال الجولات الميدانية بالمواقع والمتاحف الأثرية، موضحًا أن طاقم عمل المتحف استقبل الطلاب واصطحبهم في جولة تعليمية وتعريفية بأنشطة المتحف المختلفة.





وتابع الشربيني: "شرح الأمناء تفصيليًا قصة نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف استمرت في تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر".





كما استمع الطلاب لدور متحف الحضارة المتميز في بناء جسور للتعرف على تنوع ثقافة وحضارة مصر .



