السفير السعودي بالصين يكشف عدد المواطنين الموجودين في بكين

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، أن طاقم السفارة خلال 4 أيام مضت وعلى مدار 24 ساعة، لم يتوانوا في بذل كل مافي وسعهم حتى تمت عملية إجلاء جميع الطلاب السعوديين العالقين في مدينة ووهان الصينية ونقلهم للمملكة.



ووفقًا لصحيفة “الوطن”، كشف أن عدد المواطنين السعوديين القاطنين في المدن الصينية الأخرى أقل من 100 شخص وتم فتح كافة قنوات التواصل معهم تمهيدا لرجوعهم للمملكة.



وأكد الماضي أنه وطاقم السفارة يتعاملون مع بقية من المواطنين في مدن الصين الأخرى كل حالة على حده، وذلك لمساعدتهم وتوفير التذاكر لهم حسب تعليمات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير المساعدة والخروج الآمن على أي خطوط طيران مناسبة وإلى أي جهة يرغب بها في المملكة.



وأوضح أنه تم التواصل مع الطلاب الدارسين على حسابهم وتم توفير لهم التذاكر والمساعدة اللوجستية والعمل على توفير المساعده والخروج الآمن لمغادرتهم.



ووصلت أمس الأحد، طائرة سعودية تُقلّ عشرة طلاب من مدينة ووهان الصينية -بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد- إلى مطار الرياض، وسط إجراءات احترازية مشددة.



وجاء ذلك بعد إعلان الخطوط السعودية، تعليق رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا.



وارتفع عدد الوفيات الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين إلى 304 أشخاص، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 14 ألفًا و380 شخصًا، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.

