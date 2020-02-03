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أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3-2-2020 في سوق العبور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:27 م
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اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3 - 2- 2020 في سوق العبور، وذلك نتيجة لاستقرار العرض والطلب وزيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع.
 
واستقرت الطماطم ما بين 2 –5 جنيهات، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5-4 جنيها، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 - 13جنيها، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 6-9جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-12 جنيها. 
 
وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 

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