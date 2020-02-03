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أكثر من 60 ميدالية للاعبي دجلة في بطولات الجمهورية والأولمبياد الخاص

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل لاعبو وادى دجلة من ذوى القدرات تقديم أداءا متميزًا على المستويين المحلي والإقليمي، وحصدوا 61 ميدالية متنوعة بواقع 27 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية، في بطولة الجمهورية للسباحة لذوي القدرات الخاصة، التي أقامها الاتحاد المصري للسباحة، بإستاد الكلية الحربية في الفترة بين 26 يناير و29 يناير 2020. 

وعلى المستوى الإقليمي، نجح أبطال أندية وادى دجلة ضمن بعثة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، التي أقيمت في الفترة بين 27 يناير و31 يناير 2020، في حصد لقبى البطولة في منافسات كرة السلة وكرة القدم.

ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة موحد بنات، توجت بطلات وادى دجلة رحمة رمضان، ماجي محمد، فرح وائل، أمنية وسام، ومنه كرم بالميداليات الذهبية بعد الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 28 مقابل 7. كما حصد اللاعب محمد شريف، الميدالية الذهبية، بعد فوز المنتخب الوطني للسلة على نظرائه من منتخبات المغرب، تونس، وبوروندي. 

وعلى مستوى منافسات كرة القدم، توجت بطلات وادى دجلة علياء شكري، شروق السيد، وبسنت عبد العزيز، بالميداليات الذهبية، بعد فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الجنوب الأفريقي في المباراة النهائية للبطولة.
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