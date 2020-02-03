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عمرو سمير عاطف: "احكم على المسلسل من الحلقة الأول"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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كشف السيناريست عمرو سمير عاطف عن سعادته بانطلاق عروض عدد من المسلسلات خارج الموسم الرمضاني، وعبر منصات إلكترونية منها شاهد بلس وwatch it.

وأكد "عاطف" أنه لابد أن تجذب الحلقة الأولى المشاهد حتى يستطيع استكمال العمل، لافتا إلى أنه في حال لم يعجب المشاهد بالحلقة الأولى فلا حرج عليه في التوقف عن المشاهدة.

وكتب "عاطف" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بمناسبة المسلسلات الكتير اللي نزلت الايام دي واللي لسه ها تنزل في رمضان فيه سؤال بيتكرر علي طول وعايز اجاوب عليه: هو انا ممكن احكم علي مسلسل من الحلقة الاولي من غير ما اتفرج علي بقية الحلقات ؟والاجابة هي: هو مش ممكن هو لازم الحلقة -بغض النظر عن ارتباطها باللي بعدها - وحدة كاملة ليها بداية ووسط ونهاية وبالتالي لو انا مش فاهم او مش مبسوط ما ينفعش ان الاجابة تكون: استني لما تتفرج علي المسلسل كله وانت تفهم وتتبسط مش ها استني..".


مضيفا: "من فضلك احكم علي اي مسلسل بتشوفه من الحلقة الاولانية براحتك ولو الحلقة دي مش كفاية عشان تخليك تكمل فرجة بطل تتفرج وقول بكل ضمير مستريح ان المسلسل وحش -لانه غالبا كده- ولو الحلقة عجبتك لدرجة انها خلتك تبقي عايز تكمل فرجة اتفرج لغاية ما تزهق او تخلص ايهما اقرب:)".
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