Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تطرد الأجانب المصابين بفيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم طرد الأجانب الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد سريع الانتشار، في الوقت الذي تحاول فيه دول العالم كبح تفشي المرض الذي أودى بحياة 361 شخصًا في الصين منذ ظهوره في ديسمبر.

أبلغت روسيا، التي لها حدود على مسافة 4300 كيلومتر مع الصين، عن اصابتين بالفيروس في الأسبوع الماضي في منطقة تيومين بسيبيريا ومنطقة زابايكالسكي في أقصى شرق البلاد، ويعيش بكلتاهما مواطنين صينيين.

قال مسؤولون، إن الجيش الروسي سيبدأ في ترحيل المواطنين الروس من مقاطعة هوبي الصينية، مركز الفيروس، اليوم الاثنين، واستعادة 130 شخصا من اجمالي 600.

وقالت حكومة بريمورسك الإقليمية عبر حسابها على إنستغرام في نهاية الأسبوع الماضي، إن روسيا نقلت 58 من مواطنيها من المناطق الحدودية للصين اعتبارًا من 1 فبراير.

كما فتحت منطقة بريمورسك مناطق عزل خاصة يوم الأحد لاستقبال الصينيين القادمين إلى روسيا، حيث سيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا بغض النظر عما إذا كانت اختباراتهم إيجابية بالنسبة للفيروس ام لا.

حتى الآن، لم تكن هناك حالات مؤكدة في المنطقة، حسبما ذكرت الحكومة. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوشن اليوم الاثنين إن روسيا تعتزم طرد الأجانب الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، حسبما ذكرت انترفاكس.

وقد فرضت موسكو بالفعل قيودا على الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، حيث تصل الطائرات إلى محطة خاصة في مطار شيريميتيفو بموسكو، ويتم فحص جميع الركاب. كما علقت السكك الحديدية الروسية قطارات الركاب القادمة إلى البلاد من منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هوبي فيروس جديد فيروس الكورونا روسيا تطرد الأجانب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا

أخبار تهمك

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 13 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 11 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

3 عروض لشريف إكرامي.. اعرف الوجهة الأقرب

منذ ساعة الا ربع

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 17 ساعة

نجما ريال مدريد يسخران من دييجو سيميوني

منذ نصف ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعة و 9 دقيقة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تكثف فحص المسافرين القادمين من الصين

روسيا تعزز الرقابة الصحية على الحدود بسبب مخاوف الفيروس الجديد

روسيا تسعي لتطوير لقاح فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا.. كازاخستان تعلق السفر إلى الصين

روسيا توقف التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الصينيين

فيروس كورونا.. روسيا تبلغ عن أول إصابتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status