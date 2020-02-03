الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها، اليوم الأثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.



وذكر التقرير تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان،عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية غربية بسرعة 18-45 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر ممتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.



*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.



وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.



وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.