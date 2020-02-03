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ضبط لص بطاريات السيارات في الإسكندرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:28 م
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مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، في القبض على أحد العناصر الإجرامية، لارتكابه جرائم سرقات بطاريات السيارات.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 12 قضية آخرهم قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بارتكاب جرائم سرقات البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الكسر، متخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأضاف بارتكابه 9 جرائم سرقات بطاريات سيارات بدائرة القسم.

وأرشد عن المسروقات لدى عميله عاطل، مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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