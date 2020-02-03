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ديشا باتاني تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "Malang"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تستعد النجمة الهندية الشابة ديشا باتاني، لإصدار فيلمها القادم Malang، ويعد الفيلم الذي أخرجه موهيت سوري أحد الأفلام التي طال انتظارها في هذا العام. وفي الأدوار المحورية أديتيا روي كابور وأنيل كابور وكونال كيمو.

في حوار حديث مع صحيفة Mumbai Mirror، تحدثت ديشا عن موضوع المحاباة.

قالت ديشا: "نحن جميعنا مميزون، نشاهد ونمثل أنواعا مختلفة من الأفلام. ليس هناك الكثير من أيام الجمعة مع إصدارات منفردة لذا هناك عمل كافي للجميع، أنا أؤمن بالنثوية والمساواة، وفي نهاية اليوم العمل هو الذي يتحدث، أنت محظوظ إذا أحبك الناس، وهذا لا يمكن أن يأتي مع الولادة أو أن يتم شراؤها".


وأضافت ديشا: "إن محاباة الأقرباء موجودة في كل صناعة. أختي في الجيش، وإذا كان لديها طفل سيكون له ميزة على الآخرين إذا قرروا الانضمام إلى القوات. بدلًا من الغيرة من الأفضل أن تشق طريقك".

وقد كشفت ديشا عن عنوان الأغنية الأخيرة من فيلمها القادم "Hui Malang". الأغنية من قبل المخرج الموسيقي فيد شارما، وقام بالغناء آسيس كور.


سيتم طرح فيلم Malang في 7 فبراير 2020.
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الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود ديشا الفجر الفني Malang

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