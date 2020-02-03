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إليسا تحيي حفل عيد الحب في القرية العالمية بدبي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:26 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، وسيقام الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حيث نشرت إليسا صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة :" لايمكنني الانتظار بمقابلتكم يوم 14 فبراير، في القرية العالمية بدبي " .

وعلى صعيد آخر، تستعد إليسا حاليًا لطرح ألبومها الجديد الذي تتعاون من خلاله مع عدد كبير منالشعراء، والملحنين، والموزعين، من أبرزهم : ملاك عادل، محمد يحي،نادر عبد الله،أحمد عبد السلام، بهاء الدين محمد، زياد برجي، رامي جمال، أحمد إبراهيم .

ومن ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدة، حملت الأغنية عنوان "عم ثور"،وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.
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