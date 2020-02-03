تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في الصعيد والواحات

وجاء ذلك خلال اجتماع قطاعات الري، حيث شهدت المياه الجوفية تدهورا مفاجئا نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة، حفاظًا على الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة.



وأعلن "سيركيس"، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ عملية حفر 10 آبار شحن اصطناعي على ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا، حيث أن هناك توسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية.





وأضاف "سيركيس"، أن قطاع المياه الجوفية وضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات الصعيد والواحات.





وقال: إن ذلك بهدف الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة).



وأشار إلى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والانبعاثات الحرارية.



استعرض المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ آبار على جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي وأعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا.