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"الهجرة" توجه مناشدة عاجلة للمصريين في الخارج بعد انتشار كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:35 ص
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كورونا
كورونا
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أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمقيمين في الخارج، اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين؛ حفاظا على سلامتهم، وذلك في إطار تفاقم انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الناتجة عن "فيروس كورونا".

وناشدت الوزارة، في بيان صحفي، جميع المصريين في الخارج بالابتعاد وتجنب أماكن انتشار الوباء في ظل رصد وصوله لعدد من الدولة ورفع حالة الطوارئ عالميا، وباتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى، وكذلك بالتواصل فورًا مع سفاراتنا بالخارج للراغبين في العودة إلى مصر.

وتوجه الوزارة عناية أبنائنا لمراجعة السلطات المختصة حال ظهور أي من أعراض "فيروس كورونا"، والمتمثلة في شكل الحمى والسعال وضيق التنفس، وبشكل خاص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري؛ حيث نشرت الجهات المعنية زيادة احتمالية فرص الإصابة بالفيروس.

وأضافت الوزارة، أنه على سبيل الاحتياط العام، ينبغي لأي شخص يزور مزارع أو أسواق أو حظائر توجد فيها جِمال وحيوانات أخرى، أن يتبع تدابير النظافة الصحية العامة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد لمسها، وأن يتجنب ملامسة الحيوانات المريضة.


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