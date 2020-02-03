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هونج كونج تغلق 10 معابر حدودية مع الصين في محاولة للحد من كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الاثنين، عن اغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، استجابة لدعوات لإغلاق الحدود بأكملها، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أغلقت لام بالفعل بعض المعابر الحدودية، بما في ذلك العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، موضحة إن إغلاق الحدود بأكملها سيكون "غير مناسب وغير عملي" وكذلك "عنصري".

وقد أضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA)، الذي يضم حوالي 18000 عضو، إنه شارك 2400 عامل في الإضراب، على الرغم من دعوات الحكومة للعاملين الطبيين بعدم القيام بذلك.

يوجد في هونغ كونغ 15 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر، وقتل أكثر من 360 شخصًا هناك وأثار قلقًا بالأسواق العالمية.

قال العامل الطبي، تريسي بوي، الذي اصطف في طوابير مع زملائه للتوقيع على عريضة لدعم تحالف موظفي هيئة المستشفيات، "نأمل أن تجعل هذه الإضرابات الحكومة تستجيب لمطالبنا الخمسة، والأهم من ذلك وقف انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ".

المطالب هي أن تغلق الحكومة الحدود مع البر الرئيسي، وتسهيل توزيع الأقنعة على الجمهور، وضمان حصول العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية على اللوازم والحماية الكافية، وتوفير ما يكفي من أجنحة العزل للمرضى، وضمان عدم الانتقام من اضراب العاملين بالمجال الطبي.

وقد تظاهر حوالي 100 شخص في قلب الحي المالي في هونغ كونغ لدعم نقابة العاملين في مجال الصحة، مع بعض اللافتات التي تقول: "إغلقوا الحدود، اوقفوا الأوبئة".

فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في الصين إلى 361 شخص اليوم الاثنين وهناك عدد متزايد من الدول التي أبلغت عن حالات. يوجد في اليابان 20 حالة مؤكدة، 17 منهم كانوا من الصين أو الصينيين.
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هونج كونج تغلق 10 معابر حدودية مع الصين فيروس جديد فيروس الكورونا

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