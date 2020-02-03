اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 78.8%

ووجه الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور ردًا عما تشهده المحافظة من ترقب وقلق حول أعمال التصحيح وموعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه لا يوجد سرعة في التصحيح، وتم التنبيه على جميع المعلمين بأن يأخذ كل طالب حقه حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.





