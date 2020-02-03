Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالذكاء الاصطناعي.. عمالقة التكنولوجيا يواجهون فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أصبح تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين أواخر العام الماضي، خطراً على الصحة العالمية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) في الشهر الماضي حالة طوارئ عالمية مع أكثر من 14500 حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم.

وقد أصدرت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إرشادات السفر، وبعضها قد حظرت السفر من الصين، ومع عمل العلماء بجد لاكتشاف علاج لهذا الفيروس القاتل، فتح عمالقة التكنولوجيا الصينية Baidu و Alibaba، حيث اتاحت شركة علي بابا إمكانات الحوسبة الذكية لمؤسسات البحث العلمي مجانًا، كما أعلنت شركة بايدو أنها تجعل خوارزمية تسلسل الجينات متاحة للعلماء لمساعدتهم في إيجاد حل.

قالت Alibaba الأسبوع الماضي إنها عقدت شراكة مع معهد Global Health Discovery Institute من بكين لتطوير منصة بيانات مفتوحة المصدر لتتبع فيروس كورونا باستخدام AI. كما عرضت الشركة أدواتها على المعاهد الأخرى لتسريع البحث عن تسلسل الجينات الفيروسية ، وفحص البروتين ، وغيرها من الحلول المحتملة للوقاية. حاليًا ، ستكون هذه الأدوات متاحة للمختبرات التي تعمل على البحث.

بايدو ، عملاق التقنية التي تدير أكبر محرك بحث في البلاد ، فتحت أيضًا LinearFold ، خوارزمية تنبؤها بالحمض النووي الريبي ، لوكالات الاختبار الجيني، ومراكز الوقاية من الأوبئة، ومعاهد البحث العلمي في جميع أنحاء العالم.

قالت الشركة إن الخوارزمية قللت من وقت التنبؤ لدراسة البنية الثانوية للحمض النووي الريبي التاجي من 55 دقيقة إلى 27 ثانية فقط.

وتعمل هذه الأداة الجديدة على تسريع وقت التنبؤ بالهيكل الثانوي للحمض النووي الريبي للفيروس، مما قد يوفر لمجتمع البحث فرصة لتركيز جهودهم بشكل أفضل على فهم أعمق للفيروس والمساعدة في إنشاء اللقاح. 

وتحاول شركات أخرى أيضًا المساعدة في السيطرة على الفاشية، في حين أطلقت Google تنبيهاً SOS والمعلومات المتعلقة بالفيروس مباشرة في البحث، فإن Facebook و Instagram يبحثون بنشاط عن المنشورات التي تنشر معلومات خاطئة. 

قالت خدمة قاعدة بيانات المجلات العلمية الصينية Chongqing VIP Information، على موقعها على الإنترنت إنها تجعل أوراق البحث مفتوحة للجميع أثناء الوباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس الكورونا شركة علي بابا حظر السفر من الصين تفشي فيروس كورونا الذكاء الاصطناعي الحوسبة الذكية Baidu Alibaba

أخبار تهمك

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

سخرية مايكل أوين من محمد صلاح بعد اقترابه لتحطيم رقمه

منذ ساعتين

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب مرواغة مهارية نيمار يحصل على بطاقة صفراء (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ ساعتين

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعة و 12 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. المخرج خالد جلال ينفي خبر تعرضه لأزمة قلبية

منذ 37 دقيقة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 16 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

08:51 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status