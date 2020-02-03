بالذكاء الاصطناعي.. عمالقة التكنولوجيا يواجهون فيروس كورونا

أصبح تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين أواخر العام الماضي، خطراً على الصحة العالمية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) في الشهر الماضي حالة طوارئ عالمية مع أكثر من 14500 حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم.





وقد أصدرت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إرشادات السفر، وبعضها قد حظرت السفر من الصين، ومع عمل العلماء بجد لاكتشاف علاج لهذا الفيروس القاتل، فتح عمالقة التكنولوجيا الصينية Baidu و Alibaba، حيث اتاحت شركة علي بابا إمكانات الحوسبة الذكية لمؤسسات البحث العلمي مجانًا، كما أعلنت شركة بايدو أنها تجعل خوارزمية تسلسل الجينات متاحة للعلماء لمساعدتهم في إيجاد حل.





قالت Alibaba الأسبوع الماضي إنها عقدت شراكة مع معهد Global Health Discovery Institute من بكين لتطوير منصة بيانات مفتوحة المصدر لتتبع فيروس كورونا باستخدام AI. كما عرضت الشركة أدواتها على المعاهد الأخرى لتسريع البحث عن تسلسل الجينات الفيروسية ، وفحص البروتين ، وغيرها من الحلول المحتملة للوقاية. حاليًا ، ستكون هذه الأدوات متاحة للمختبرات التي تعمل على البحث.





بايدو ، عملاق التقنية التي تدير أكبر محرك بحث في البلاد ، فتحت أيضًا LinearFold ، خوارزمية تنبؤها بالحمض النووي الريبي ، لوكالات الاختبار الجيني، ومراكز الوقاية من الأوبئة، ومعاهد البحث العلمي في جميع أنحاء العالم.





قالت الشركة إن الخوارزمية قللت من وقت التنبؤ لدراسة البنية الثانوية للحمض النووي الريبي التاجي من 55 دقيقة إلى 27 ثانية فقط.





وتعمل هذه الأداة الجديدة على تسريع وقت التنبؤ بالهيكل الثانوي للحمض النووي الريبي للفيروس، مما قد يوفر لمجتمع البحث فرصة لتركيز جهودهم بشكل أفضل على فهم أعمق للفيروس والمساعدة في إنشاء اللقاح.





وتحاول شركات أخرى أيضًا المساعدة في السيطرة على الفاشية، في حين أطلقت Google تنبيهاً SOS والمعلومات المتعلقة بالفيروس مباشرة في البحث، فإن Facebook و Instagram يبحثون بنشاط عن المنشورات التي تنشر معلومات خاطئة.





قالت خدمة قاعدة بيانات المجلات العلمية الصينية Chongqing VIP Information، على موقعها على الإنترنت إنها تجعل أوراق البحث مفتوحة للجميع أثناء الوباء.



