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فايلر يطمئن على جاهزية نجم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:26 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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يقوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر قبل المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين.

وينطلق مران الأهلي اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة والنصف على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي عدم اصطحاب رمضان في رحلة الفريق الأحمر الأخيرة إلى السودان لمنحه مزيد من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية و البدنية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويتطلع الجهاز الفني للفريق الأحمر لتجهيز بشكل تدريجي في الفترة المقبلة نظرًا للارتباطات الهامة للأهلي سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

فايلر رمضان صبحي دوري ابطال افريقيا

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