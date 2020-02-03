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أستاذ اقتصاد: تدشين منصة إلكترونية للصناعة يجذب الاستثمارات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الصناعة هي عصب الدولة وهناك خطة أو تصور لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري من 17% حاليًا إلى 21% خلال عامين، بما يؤكد أهمية قطاع الصناعة الذي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الاثنين، أن قطاع الصناعة يشمل ما يقرب من 37 ألف منشأة صناعية تحتوي على نحو 15% من العمالة في مصر، ويمثل ما يقرب من 80% من حجم الصادرات الغير بترولية لمصر.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تدشين منصة إلكترونية للمناطق الصناعية في مصر، أمر هام ضمن إجراءات التيسير على المستثمر بتوفير معلومات شاملة عن قطاع الصناعة في مصر، بما يسهل الاستثمار ويعجل من دخول الاستثمارات لمصر.
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الكلمات المفتاحية

قناة مصر الأولي اقتصاد استثمارات

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