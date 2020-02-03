هاني شاكر وريهام عبد الحكيم يحتفلان بعيد الحب بـ"دويتو" جديد

يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح دويتو غنائي رومانسي جديد، مع الفنانة الشابة ريهام عبد الحكيم، وتحمل عنوان "عيد الحب"، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة احتفالا بعيد الحب الذي يزامن الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.





أغنية "عيد الحب" ليست للعلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة فقط، وإنما تعبر عن كل الأشخاص الذين يربطنا بيهم علاقة حب سواء من الأصدقاء أو الأسرة.



"عيد الحب" من كلمات أحمد شتا وفكرة وألحان وليد منير، وتوزيع أسامه كمال ، والأغنية برعاية شركة سين هيثم عبد العزيز شاكر.