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طوارئ في الأهلي بسبب إكرامي وجلسة فايلر تحسم إستمراره

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:21 ص
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إكرامي وفايلر
إكرامي وفايلر
محمد الصو
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أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه الشديد بخدمات نجم الفريق وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطالب فايلر، بعقد جلسة مع شريف إكرامي حارس الفريق، على هامش مران اليوم، لمعرفة أسباب اختياره قرار الرحيل عن المارد الأحمر في الوقت الحالي.

كما أكد فايلر خلال حديث جمعه مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أن اللاعب يعد من أهم العناصر الأساسية للفريق داخل الملعب وخارجه، باعتباره قائد يحتاجه في بعض الأحيان، مطالبًا مدير الكرة بالتدخل من إقناعه بعدم الرحيل.

شريف إكرامي، أعلن عن رحيله نهاية الموسم الجاري، عبر تغريدة بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا عن إكتفاءه بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال شريف إكرامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".

وأضاف حارس الأهلي: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع،و أتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك".

وتابع: " كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء".

واختتم: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

ويعد شريف إكرامي أحد ناشئين النادي الأهلي ، وخرج للاحتراف عبر بوابة فينورد الهولندي، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة الجونة، ثم يعود القلعة الحمراء حتى هذا الوقت.
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الكلمات المفتاحية

مران الأهلي دوري مصري الأهلي إكرامي وجلسة فايلر

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