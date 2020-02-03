نائبة تطالب بجمع المخلفات من فوق المساكن العشوائية

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن تدوير جميع المخلفات من المساكن العشوائية وغير العشوائية.





وأوضحت النائبة، أن جمع المخلفات من فوق المساكن العشوائية وغير العشوائية، يحقق جانب من النظافة العامة، لافته إلى أن وجود هذه الأشياء والمواد يشوه الشكل العام بما يتطلب معه تدخل حاسم من الوزارات المعنية، قائله: "إن هناك نسبة كبيرة من أسطح المباني في المحافظات وخاصة المناطق العشوائية فوقها مخلفات وأخشاب وأثاث قديم وأدوات غير مستغلة، منها المعادن بجانب تكعيبات مغطاة بالبلاستيك المهلهل وغيرها من المواد".





وأضافت: "من الممكن تخصيص سيارات لجمع المخلفات ونقلها لأماكن مخصصة للفصل والتقسيم تمهيدًا لإعادة التدوير، حيث من الممكن استصدار قرار مشابه لقرار رئيس الجمهورية المعنية بطلاء واجهات المنازل في المحافظات، خلال فترة محددة، وعدم تعرض السكان لغرامات مالية وزيادة في فواتير الكهرباء والمياه لإجبارهم على تنظيم الأسطح.





وأشارت إلى أن هذا المقترح يوفر العديد من المواد الخام، وفرص العمل للشباب في جميع المحافظات، كما يحقق أموال كثيرة للدولة ولأصحاب هذه المخلفات، حيث يتم تخصيص نسبة من عائد إعادة التدوير للسكان وللحي وأيضا لصالح الموازنة العامة.