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فايلر يدرس بيراميدز بالفيديو قبل موقعة الخميس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:17 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدراسة فريق بيراميدز الذي يستعد لمواجهته يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الواحدة والنصف ظهر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد العودة من السودان والتعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستعين المدير الفني للأهلي على فيديوهات لمباريات بيراميدز الأخيرة في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية لدراسته بشكل جيد قبل موقعة الخميس.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.
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