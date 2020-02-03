نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 على شكل بطاقة تعريفية عبر رابط بوابة مركز المعلومات بالرقم القومي الخاص بالطالب | اعرف نتيجتك الآن





نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 بعد اعتمادها تشكل رسمي عبر موقعها الرسمى حيث قامت بتفعيل لينك الدخول على النتيجة عبر رابط بوابة مركز المعلومات ( اضغط هنا ). تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية









وبعد طول انتظار من جميع طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي 2020 ظهور النتيجة في شكل بطاقة تعريفية لتُعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تصحيح الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونًا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.









وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي. رابط مجاني | استعلم عن نتيجة الصف الثاني الثانوي (ثانية ثانوي) 2020 الترم الأول

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية. ويمكن للطالب معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020 من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر رابط بوابة مركز المعلومات ( اضغط هنا ).

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.





