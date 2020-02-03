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فيكي كوشال يكشف تفاصيل فيلم "Bhoot Part One :"The Haunted Ship"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يقوم مخرج الأفلام الهندية الشهير كاران جوهر، بالتجارب مع أنواع من أفلام الرعب مع فيلمه القادم "Bhoot Part One: The Haunted Ship"، ومنذ بضعة أيام، طرح صانعوا الفيلم التريلر الخاص الذي طال انتظاره.

يبدأ التريلر بالإعلان عن سفينة جرفتها الأمواج على شاطئ جوهو. ثم يدخل فيكي المشهد ومعه مصباح في يده وتليها سلسلة من الأحداث الغريبة. ويُعرّف كوشال عن نفسه بشخصيته" برتفي"، موظف مساح. اسم السفينة "سي بيرد" وتوصف بأنها سفينة مسكونة وفي وقت لاحق، شوهد وهو يستريح على سرير المستشفى وهو يقول لأطبائه إنه لم يكن هناك عامل واحد فقط ؛ كانت هناك فتاة أيضا.

بالحديث عن فيلم Bhoot Part One: The Haunted Ship، فهو الجزء الأول من سلسلة أفلام رعب. ومن المقرر أن يطرح الفيلم في ٢١ فبراير ٢٠٢٠. وإلى جانب فيكي كوشال في دور البطولة، يقدم الفيلم أيضا بومي بيدنيكار وآشوتوش رانا في الأدوار الرئيسية.

وبصرف النظر عن هذا الفيلم، يشارك فيكي أيضا في فيلم السيرة الذاتية Marshal Sam Manekshaw، سيشارك أيضا في فيلم Takht. بجانب كارينا كابور خان، رانفير سينج، وآليا بهات، بومي بيدنيكار، جانفي كابور وأنيل كابور.

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