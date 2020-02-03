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جربي ماسكات الطمي لتنظيف البشرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
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اخترنا لك مجموعة من ماسكات الطمي لتنظيف البشرة بعمق، وتجديد خلاياها، والحصول عليها خالية من المشاكل وكلها حيوية:

ماسك الطمي مع الشوفان

المكونات

- ملعقة كبيرة من الشوفان
- ملعقة صغيرة من الطمي المغربي
- ملعقة كبيرة من العسل
- ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة تحضير الماسك
نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضع ماء الورد.
وزعي الخليط على بشرتكِ، ومن ثم اتركيه حتى يجف.
اشطفي وجهكِ بالماء بعد حوالى 20 دقيقة، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

ماسك الطمي مع الزبادي

المكونات

- ملعقة صغيرة من الطمي
- ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة تحضير الماسك

اخلطي الطمي مع الزبادي، ووزعيه على بشرتكِ.
إن كانت بشرتكِ جافة جدًّا أضيفي القليل من زيت الزيتون.
اتركي الخليط حتى يجف، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة واحد فقط أسبوعيًّا، لترطيب البشرة وتنظيفها أيضًا.

ماسك الطمي مع القهوة

المكونات

- ملعقة كبيرة طمي
- ملعقة صغيرة قهوة
- ملعقة صغيرة ماء دافىء

طريقة عمل الماسك

ضعي المكونات مع بعضها، حتى تصبح خليطًا، ثم ضعيه على وجهكِ واتركيه يجف.
اُتركي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.
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