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طرح الملصق الأول للفيلم الهندي "Baaghi 3" لـ تايجر شروف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يستعد الممثل الهندي الشاب تايجر شروف، لإثارة إعجاب متابعيه بفيلمه القادم "Baaghi 3"، ويصادف الفيلم الذي أخرجه أحمد خان لم شمل شرادها كابور وتايجر شروف بعد الجزء الأول "Baaghi 1".

انضمت إلى تايجر شروف في الجزء الثاني من الفيلم Baaghi 2 النجمة الشابة ديشا باتاني، وقامت النجمة الشابة بمشاركة الملصق الأول للفيلم على حسابها الخاص عبر موقع إنستجرام.

كما قام شروف بمشاركة الملصق مع معجبيه على حسابه الخاص عبر موقع انستجرام، وفي الملصق، نستطيع رؤية النجم تايجر شروف، واقفا أمام دبابة عسكرية وظهره باتجاه المشاهدين وممسكا ببندقية في يده. وقام شروف بالتعليق على الملصق قائلا: "ضد أقوى أعدائه، وأعظم معاركه، ضد الأمة، عاد روني، سيطرح التريلر في يوم الخميس 6 فبراير".

بمجرد مشاركة شروف للملصق، قامت ديشا بالإشادة بشروف وبالملصق. وليست وحدها التي أشادت بالملصق، بل قامت والدته عائشة شروف، آهان شيتي ابن النجم سونيل شيتي، هوما قريشي، هريثيك روشان وبونت مالهوترا وغيرهم الكثير أشادوا بالنجم وبالملصق.

نجوم فيلم أيضا Baaghi أيضا، أنكيتا لوكاندي وفيجاي فارما وريتش ديشموخ في أدوار محورية.

طرح الملصق الأول للفيلم الهندي "Baaghi 3" لـ تايجر شروف
طرح الملصق الأول للفيلم الهندي "Baaghi 3" لـ تايجر شروف
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