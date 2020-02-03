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عاجل .. المخرج خالد جلال ينفي خبر تعرضه لأزمة قلبية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:04 ص
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خالد جلال
خالد جلال
الفجر الفنى
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نفى المخرج خالد جلال، الأخبار التي تم تداولها عبر عدد من المواقع الإخبارية، والتي تفيد بإصابته بأزمة قلبية وأنه تم نقله إلى المستشفى لعمل قسطرة على القلب.


وأوضح "جلال" أنا كل ما في الأمر أنه شعر بإرهاق نتيجة ضغط العمل المتزايد عليه بعد النجاح الذي حققه م حفلات احتفالات الشرطة، وأنه توجه إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وليس كما ذكره بأه أصيب بأزمة قلبية.


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