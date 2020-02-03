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كروت مراقبة صحية للعائدين من بؤرة "كورونا"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، إن الحجر الصحي يقوم بفحص جميع العائدين من الصين، لافتًا إلى أنه تم تزويد المطارات والموانئ بكروت المراقبة الصحية بما يسهل الحصول على بيانات القادمين من الخارج، لتسجيلها بقواعد بيانات الوزارة وإمكانية تتبعهم لمدة 14 يومًا تمثل فترة حضانة مرض كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والإسكان، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع شركات الطيران في كل وقت وحين بهدف تأمين الركاب، لتنظيم سلسلة من الندوات المختلفة للتوعية بآليات الوقاية من الأمراض الفيروسية والمعدية بشكل عام.

وأرسلت الوزارة 10 أطنان من المستلزمات الوقائية إلى الصين على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، كما تم توفير كمامات وقفازات لجميع العاملين بالمطار بما يمنع نقل أي عدوى، بالإضافة إلى موانئ ومنافذ في 14 محافظة تم تخصيص مستشفى بكل محافظة لعلاج أي حالات مصابة بأمراض معدية.
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الكلمات المفتاحية

مدير الحجر الصحي كورونا فيروس الكورونا المستلزمات الوقائية الفجر الصحة

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