روسيا: بدء إجلاء المواطنين من ووهان وتوقف قطارات الركاب للصين

تعتزم روسيا البدء في إجلاء مواطنيها، اليوم الاثنين، من مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا في وسط الصين، وعلقت قطارات الركاب المباشرة إلى البلاد حيث ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 361.





وقالت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، إن قوات الدفاع الجوي الروسية، وهي جزء من القوات المسلحة، ستبدأ في إجلاء المواطنين الروس من ووهان وهوبى، اليوم الاثنين، وأن هناك أكثر من 600 روسي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".





أبلغت روسيا، التي يبلغ طول حدودها مع الصين 4300 كيلومتر (2670 ميل)، عن أول حالتين من الإصابة بالفيروس في الأسبوع الماضي في منطقة تيومين السيبيرية وغيرها في منطقة زابايكالسكاي الشرقية، وكلاهما يحمل الجنسية الصينية.





وفرضت موسكو بالفعل قيودًا مباشرة على الرحلات الجوية إلى الصين وقامت السكك الحديدية الروسية بتعليق قطارات الركاب إلى البلاد من منتصف الليل.





وذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا، أن آخر قطار من بكين إلى موسكو دخل روسيا فارغًا حيث تم نقل جميع الركاب البالغ عددهم 136 مسافرًا على الحدود الروسية الصينية، مضيفًا أنهم جميعًا مواطنون صينيون.





وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الأحد، بعد زيارة عدد من الأماكن في العاصمة الروسية البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، إن الطلب على الأقنعة الطبية زاد في متاجر الأدوية في موسكو، حيث تواجه بعض الأماكن نقصًا.





وقال شاهد من "رويترز" في مطار دوموديدوفو بموسكو، وهو أحد المراكز الرئيسية الثلاثة للرحلات الدولية، كان ضباط مراقبة الحدود يرتدون أقنعة وقفازات مساء الأحد.



