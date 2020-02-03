مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 2.6 نقاط بمستهل التعاملات





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.03% رابحا 2.67 نقطة ليصل إلى مستوى 8160.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.75% رابحا 126.15 نقطة ليصل إلى مستوى 7351.10 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية نحو 31 مليون سهم بقيمة 774.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 98 شركة.

وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد ارتفع 11 قطاعا بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.11%، ثم قطاعى المواد الأساسية والمرافق العامة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل 0.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.22%.

أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الـأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.12%، ثم نادك 4.09%، ثم جاكو بنسبة 3.34%، فيما جاء سهم "أسمنت أم القرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.19%، ثم ثوب الأصيل بنسبة 1.96%، ثم أسمنت حائل بنسبة 1.91%.