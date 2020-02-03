عارفة عبد الرسول: شخصية "جوجو" مفاجأة.. وأنا جدة كريم عبد العزيز

ممثلة موهوبة استطاعت أن تتألق فى مجال التمثيل وتدخل قلوب الجمهور بأسلوبها السهل الممتنع أثناء تجسيد الشخصية التى تعرض عليها، فهي لا تحتاج إلى التكلف أو التصنع لتوصيل رسالتها للجمهور، كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "الآنسة فرح"، الذي قدمت فيه دور مختلف وجديد عن ماقدمته من قبل.





فتحت الفنانة عارفة عبد الرسول قلبها لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن أسباب قبولها للمشاركة فى 'الآنسة فرح'، كيف ستتغير شخصيتها فى الجزء الثاني من المسلسل، فيلمي كيرة والجن وحظر تجوال.



وإلى نص الحوار:



فى البداية نهنئك على مسلسل "الآنسة فرح" .. ما الذي جذبك لتقديم شخصية "جوجو"؟



أنا فرحت جدا بالدور الذي عرض على لأنه دور جديد مع شكل حديث وشعرت أنه أن الأوان إن ربنا يتوب على من الجلابية وشكل القديم الذي أقدمه فى كل عمل، وكذلك شخصية "جوجو" تركيبة تحمل تناقضات كثيرة مابين الصواب والخطأ والصراع بينهما.





هل شعرت أن شخصية "جوجو" قريبة من شخصيتك فى الحقيقة؟



شخصية 'جوجو' قريبة منى جداً وشعرت أن 'جوجو' بتردد جمل أنا ك 'عارفة' استخدامها فى حياتي، وهذا كان مدهش بالنسبة لي.





كيف ستكون ملامح شخصية "جوجو" فى الجزء الثاني؟



جوجو هتتغير تماماً فى الجزء الثاني وهذا التطور الطبيعي فى الحياة وهتحدث مفاجآت مدهشة هتتغير الشخصية بشكل قوي.





وما أبرز التعليقات التى قيلت عن شخصية "جوجو" فى الآنسة فرح من قبل الجمهور؟



الجمهور أحب الشخصية بشكل كبير وأبرز التعليقات كانت المرأة الأجنبية فى النسخة الأصلية لكن عارفة عبد الرسول روحها خفيفة فى الدور.



وماذا عن تجربتك فى مسلسل "اللعبة"؟



مسلسل "اللعبة" من أجمل تجاربي التمثيلية وأنا المسلسل عجبني جدا وعجبتني فكرته لذلك شاركت فيه، بالإضافة إلى الشخصية جميلة وممتعة وشقية.



وما المواقف التي لا تنسى مع هشام وشيكو فى كواليس العمل؟



أنا بحب هشام وشيكو جدا، وهم من أجمل الناس الذي ممكن أن تعمل معاهم، وولاد بلد جدا، اتذكر كنا نجلس ونأكل "محشي وفطير"، ونعمل لمة ونعيش جو الأسرة المصرية الأصلية فى عاداتها اليومية.





وماذا عن تفاصيل تجربتك السينمائية فى فيلمي "كيرة والجن و حظر تجوال"؟



فيلم "حظر تجوال" دوري فيه ليس كبير، ولكن صديقي أمير رمسيس مخرج العمل تواصل معي وقال لى عندي دور امرأة لديها الزهايمر ودمها خفيف، وأنا قولت لا يوجد أخف من دمك فجعلني اوافق على الدور.



أما "كيرة والجن" اتصلوا بيا ورشحونى للدور ونظراً لأني أول مره اشتغل مع مروان حامد المتجدد فأنا سعدت لهذا السبب إني اتعرف على المخرج ويتعرف علي واكيد هيقدم شغل جيد، ولا يوجد أي تفاصيل عن دوري فى "كيرة والجن" إلا أني جدة الفنان كريم عبد العزيز، وهبدأ تصوير مشاهدي يوم ١٢ من هذا الشهر.





وما الدور الذي أحدث طفرة فى مسيرة عارفة عبد الرسول؟



دوري فى كلا من "أبواب الخوف" و "الميزان".



وما الدور الذي تتمني أن تقدميه خلال مشوارك الفني؟



أتمني تقديم أدوار معقدة نفسية أو مدمنة أو رقاصة تفتح مدرسة لتعليم البيلي دانس.