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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:51 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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 بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، مضغوطة بهبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 15.290 نقطة ليصل إلى مستوى 6271.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسراً 6.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6994.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.67% خاسراً 32.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4836.11 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 75.3 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار كويتى عبر 3460 صفقة.
 
وعلي مستوي أاء القطاعات ، فقد تراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.59%، تليه شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.22%، ثم شركة الأمان للاستثمار بنسبة 4.22%، فيما تصدر سهم " شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.86%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.49%.
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