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حرق جثث ضحايا فيروس "كورونا" في الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:01 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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حرقت السلطات الصينية، جثث جثث المتوفين بفيروس "كورونا" الجديد بالقرب من مكان وجودهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.

 

وأشارت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إلى أنه لا يجوز نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى، وفقا لمبدأ توجيهي مشترك صادر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام.

 

وقالت السلطات الصينية: "يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، بحيث لا يسمح بفتحها بعد الختم"، مؤكدة أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

 

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

 

وقالت إن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة ارتفع بمقدار 2829، يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 مصاب.

 

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فيروس جديد فيروس الكورونا ضحايا كورونا حرق جثث الصين

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