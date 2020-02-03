Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة التشيكية تحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين اعتبارًا من 9 فبراير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
حظرت الحكومة التشيكية، الرحلات الجوية المباشرة بين جمهورية التشيك والصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 9 فبراير، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وتسبب الفيروس الشبيه بالأنفلونزا حالة طوارئ عالمية وانتشر من مقاطعة ووهان الصينية إلى أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، مع وقوع أول حالة وفاة خارج الصين يوم الأحد.

وقد أضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA)، الذي يضم حوالي 18000 عضو، إنه شارك 2400 عامل في الإضراب، على الرغم من دعوات الحكومة للعاملين الطبيين بعدم القيام بذلك.

يوجد في هونغ كونغ 15 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر، وقتل أكثر من 360 شخصًا هناك وأثار قلقًا بالأسواق العالمية.

قال العامل الطبي، تريسي بوي، الذي اصطف في طوابير مع زملائه للتوقيع على عريضة لدعم تحالف موظفي هيئة المستشفيات، "نأمل أن تجعل هذه الإضرابات الحكومة تستجيب لمطالبنا الخمسة، والأهم من ذلك وقف انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ".

المطالب هي أن تغلق الحكومة الحدود مع البر الرئيسي، وتسهيل توزيع الأقنعة على الجمهور، وضمان حصول العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية على اللوازم والحماية الكافية، وتوفير ما يكفي من أجنحة العزل للمرضى، وضمان عدم الانتقام من اضراب العاملين بالمجال الطبي.

وقد تظاهر حوالي 100 شخص في قلب الحي المالي في هونغ كونغ لدعم نقابة العاملين في مجال الصحة، مع بعض اللافتات التي تقول: "إغلقوا الحدود، اوقفوا الأوبئة".

كما اكدت وزارة الصحة الفيتنامية حدوث ثلاث حالات أخرى من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى ثماني حالات.

وكانت آخر حالة مؤكدة في نفس الرحلة من ووهان، الصين، إلى فيتنام، وكانت على اتصال وثيق بثلاثة مرضى سابقين تم اكتشافهم في 30 يناير.

تقتصر الحالات حاليًا على أربع مقاطعات من أصل 63 مقاطعة في فيتنام.

وكانت قد أعلنت فيتنام يوم السبت حالة طوارئ للصحة العامة بسبب فيروس كورونا وقالت إنها ستوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين. ونصحت الحكومة مواطنيها بالحد من التجمعات الكبيرة.

فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في الصين إلى 361 شخص اليوم الاثنين وهناك عدد متزايد من الدول التي أبلغت عن حالات. يوجد في اليابان 20 حالة مؤكدة، 17 منهم كانوا من الصين أو الصينيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس جديد فيروس الكورونا الحكومة التشيكية تحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين

أخبار تهمك

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 10 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 9 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 13 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني: نواجه تحديًا كبيرًا بشأن فيروس كورونا

نقابات هونج كونج تهدد بالإضرابات لإغلاق الحدود مع الصين

وفاة عجوز صيني أمام المارة في استراليا.. وكلمة السر "فيروس كورونا" (فيديو)

زعيمة هونج كونج ترفض دعوات إغلاق الحدود على الرغم من مخاوف فيروس كورونا

صحيفة بريطانية: الأشخاص المصابون بـ "كورونا" لا يظهرون أي أعراض

نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

08:51 ص

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

09:41 ص

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

07:23 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status