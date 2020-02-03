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أستراليا.. المسؤولون يحذرون من هبوب دخان كثيف على كانبرا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذر المسؤولين، اليوم الاثنين، من أن دخانًا كثيفًا سيهب على العاصمة الأسترالية كانبرا، مع تغير في مهب الريح، حيث تراجعت حرائق الغابات قرب المدينة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت خدمات الطوارئ في إقليم العاصمة الأسترالية في موقعها على الإنترنت: "من المتوقع أن يؤدي التغير في اتجاه الرياح إلى حدوث دخان كثيف على المناطق الحضرية في كانبرا"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

في الوقت الذي استمرت فيه الحرائق جنوب غرب كانبرا، تم خفض مستوى التحذيرات إلى "نصيحة" للناس في المنطقة، دون تعرض أي ممتلكات للتهديد.

تعرضت حوالي ربع الأراضي في إقليم العاصمة الأسترالية، موطن كانبرا، لحرائق الغابات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب ظروف الجو الحار والرياح. انخفضت درجات الحرارة، اليوم الاثنين، إلى حوالي 28 درجة مئوية (82 درجة فهرنهايت).

وقال رجال الإطفاء في المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز، إن رجال الإطفاء في نيو ساوث ويلز يكافحون الحرائق في جنوب شرق الولاية حيث دمرت سبعة منازل في مطلع الاسبوع. تراجعت الظروف، اليوم الاثنين، مع هطول الأمطار ودرجات الحرارة الباردة.

أودى موسم حرائق الغابات المطول في أستراليا بحياة 33 شخصًا وما يقدر بمليار حيوان من الحيوانات منذ سبتمبر. تم تدمير حوالي 2500 منزل وتم هدم أكثر من 11.7 مليون هكتار (45175 ميل مربع) من أراضي الأحراش الجافة.

دفعت أزمة الحرائق 274 عالمًا إلى حث الحكومة الأسترالية، التي رفضت وضع أهداف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة والتحرك نحو صافي انبعاثات الصفر بحلول عام 2050.

وقال خبراء المناخ والحرائق من جميع أنحاء العالم في رسالة مفتوحة: "من المؤكد تقريبًا أن سوء الأحوال الجوية الخطير في أستراليا يزداد سوءًا في المستقبل بسبب التغير المناخي المستمر الناجم عن الأنشطة البشرية، مما يجعل إدارة الحرائق أكثر صعوبة".

وأكدت مجموعة انيرج نتوركس الصناعية الاسترالية، اليوم الاثنين، أن الحرائق أضرت أيضا بآلاف الكيلومترات من خطوط الكهرباء ودمرت أكثر من 5000 قطب كهربائي وقطعت الكهرباء عن 80 ألف منزل، قائلة: "لقد كان الدمار لم يسبق له مثيل".

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