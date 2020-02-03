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عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، من خلال حوار نادر لها معلومة سرية وهي إصابتها بعيب خلقي في جسدها وهي عبارة عن لسان قصير ويد أطول من الأخرى.

وقالت مايا في الفيديو: "إيدي طويلة ولساني قصير"، وحاولت مايا دياب إثبات قصر لسانها بمحاولتها ملامسة سقف حلقها التي لم تنجح.

وعلى صعيد اخر تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب، لاحياء حفله جديدة ضمن مهرجان "السعادة"، ويقام الحفل 13 فبراير، واعلنت عن حفلتها من خلال نشر صورة جديدة تتضمن تفاصيل الحفلة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
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