Advertisements
Advertisements
Advertisements

إضراب العاملين بالمجال الطبي بهونج كونج للمطالبة بإغلاق الحدود مع الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA)، الذي يضم حوالي 18000 عضو، إنه شارك 2400 عامل في الإضراب، على الرغم من دعوات الحكومة للعاملين الطبيين بعدم القيام بذلك.

يوجد في هونغ كونغ 15 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر، وقتل أكثر من 360 شخصًا هناك وأثار قلقًا بالأسواق العالمية.

قال العامل الطبي، تريسي بوي، الذي اصطف في طوابير مع زملائه للتوقيع على عريضة لدعم تحالف موظفي هيئة المستشفيات، "نأمل أن تجعل هذه الإضرابات الحكومة تستجيب لمطالبنا الخمسة، والأهم من ذلك وقف انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ".

المطالب هي أن تغلق الحكومة الحدود مع البر الرئيسي، وتسهيل توزيع الأقنعة على الجمهور، وضمان حصول العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية على اللوازم والحماية الكافية، وتوفير ما يكفي من أجنحة العزل للمرضى، وضمان عدم الانتقام من اضراب العاملين بالمجال الطبي.

وقد تظاهر حوالي 100 شخص في قلب الحي المالي في هونغ كونغ لدعم نقابة العاملين في مجال الصحة، مع بعض اللافتات التي تقول: "إغلقوا الحدود، اوقفوا الأوبئة".

ويأتي الخوف من الفيروس بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، والتي نجمت عن ما يراه الكثير من السكان تدخلًا غير ضروريا من جانب بكين في شؤون المدينة.

وفي غضون ذلك، أوقفت زعيمة هونغ كونغ كاري لام خدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي والعبارات العابرة للحدود، لكنها لم تصل إلى حد إغلاق الحدود بأكملها، قائلة إن ذلك سيكون "غير مناسب وغير عملي".

أفرغ السكان المصابون بالهلع أرفف المتاجر الكبرى في هونغ كونغ من البضائع، وقاموا بتخزين اللحوم والأرز ومنتجات التنظيف مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس كورونا.

يتم استيراد حوالي 90 في المائة من أغذية المدينة، ويأتي الجزء الأكبر منها من البر الرئيسي، وفقًا للبيانات الرسمية. ومن المتوقع أن يؤدي فيروس كورونا إلى زيادة الضغط على اقتصاد المدينة، الذي غرق في الركود في الربع الثالث حيث أدت الاحتجاجات العنيفة إلى خوف السياح وفرضت خسائر فادحة على تجار التجزئة.

وقال صاحب متجر الألعاب، لام واين، (45 عاما) إن إغلاق الحدود سيزيد من المخاوف بشأن إمدادات المواد الغذائية الأساسية. واضاف لام "لقد بدأوا في الاندفاع لشراء الإمدادات حتى قبل إغلاق الحدود بالكامل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

للمطالبة بإغلاق الحدود مع الصين فيروس جديد فيروس الكورونا اضراب العاملين بالمجال الطبي بهونج كونج

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية

منذ حوالي 13 ساعة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 10 ساعات

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

منذ يوم

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي.. وتعلق: "قلبي انكسر"

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 14 ساعة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تحذر متظاهري هونج كونج من "اللعب بالنار"

هونج كونج المحتجة تستعد للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية الصينية

شرطة هونج كونج تتوقع "هجومًا عنيفًا" في الذكرى الصينية الـ 70

كاري لام تطلب المساعدة من بكين

رئيس وزراء هونج كونج: نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لوقف العنف

الرئيس الصيني: نواجه تحديًا كبيرًا بشأن فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

08:51 ص

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

09:41 ص

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

07:23 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status