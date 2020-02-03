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تركيا تجند 4700 مرتزق للقتال بليبيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:48 ص
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مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات
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وصل أعداد المقاتلين السوريين الذي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى نحو 2900 مرتزق، فيما وصل أكثر من 1800 مرتزق آخرين إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأفاد المرصد السوري، بأن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في طرابلس ارتفع إلى 72 مقاتلاً من المرتزقة السوريين.

 

وقال المرصد السوري، إنه تم إسعاف الجرحى ونقل القتلى إلى 3 نقاط طبية هي "مصحة المشتل" و"مصحة قدور" و"مصحة غوط الشعال"، حيث اندلعت الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة.

 

وأكد المرصد أن 64 من المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا لليبيا توجهوا إلى أوروبا بعد وصولهم إلى الأراضي الليبية.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

مرتزقة سوريين سوريا تركيا تجنيد سوريين

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