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سخرية مايكل أوين من محمد صلاح بعد اقترابه لتحطيم رقمه

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:41 ص
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محمد صلاح ومايكل اوين
محمد صلاح ومايكل اوين
مصطفي صابر
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صرح ​مايكل أوين نجم ​ليفربول​ السابق​ على إمكانية تحطيم المصري محمد صلاح رقمه التهديفي مع الريدز في ​الدوري الممتاز" البريميرليج".

واستطاع محمد صلاح بتسجيل ثنائية في مواجهة ليفربول وساوثامبتون السبت في الجولة 25 من البريميرليجليصبح رصيده 70 هدفاً في الدوري الممتاز (2 مع تشيلسي و68 مع الريدز).

وأصبح الفرعون المصري رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ ليفربول في الدوري الممتاز، بعد روبي فاولر 128 هدفًا، وستيفين جيرارد 120 هدفًا، ومايكل أوين 118 هدفًا، ولويس سواريز الخامس 69 هدفًا.

وكتب الحساب الرسمي لأمازون برايم، عبر "تويتر"، أن محمد صلاح يقترب من مايكل أوين في سباق هدافي ليفربول ليرد أوين: "يمكنني الآن أن أنام بسهولة لمدة عام أو عامين".

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الكلمات المفتاحية

ويس سواريز محمد صلاح مايكل اوين ليفربول الننى

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