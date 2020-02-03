ثلاث حفلات يستعد لهم تامر عاشور خلال أيام

حالة من النشاط الفني يعيشها المطرب تامر عاشور حالياً، فامن بعد النجاحات التي حققها في حفلاته في السعودية يستعد الفترة القادمة للأحياء ثلاث حفلات غنائية خلال الأيام القادمة.



بداية من يوم 7 فبراير الجاري حفل في مدينة الإسكندرية، ليحيي بعدها حفلاً في عيد الحب يوم 14 فبراير في مول كايرو فيستيفال ويشاركة في الحفلا كلا من المطرب ماجد المهندس وآمال ماهر، وليذهب ثاني يوم 15 فبراير لمدينة طنطا للأحياءة حفل غنائي.



ويذكر أن آخر حفلات تامر عاشور، بالسعودية بمدينة جدة في "سماء الغربيه" بتاريخ 24يناير، وقدم خلال الحفلة مجموعة متميزة من أغانية الجديدة والقديمة.



يشار أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور الغنائية هو ألبوم "أيام"، وضم 12 أغنية، وهم ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية.