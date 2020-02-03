تعرف على موعد حفل هاني شاكر في دار الأوبرا

يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن احتفالات عيد الحب، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، العديد من الأغاني المميزة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها "طاير يا هوى"،"مسا النور والهنا"، "لسه بتسألي"، "أنا قلبي ليك"، "علّي الضحكاية"، "نسيانك صعب أكيد"، "يا ريتني".



من ناحية أخرى، الفنان هاني شاكر من تسجيل دويتو جديد مع ريهام عبد الحكيم بمناسبة عيد الحب والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد مني، وتوزيع أسامة كمال.



وعلى صعيد آخر، يتم إحالة محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة 15 فبراير، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.