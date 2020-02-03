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تراجع الأسواق الصينية وسط ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تراجعت أسواق الأسهم والسلع الصينية بشكل كبير، اليوم الاثنين، حيث ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن وباء فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 361 وتراجع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن في أول جلسة تداول بعد انقطاع طويل للعام القمري الجديد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تراجعت الأسواق في العلن في أول جلسة لها منذ 23 يناير، عندما أدى تفشي الفيروس الذي تم التعرف عليه حديثًا إلى مقتل 17 شخصًا فقط في مدينة ووهان، مركز تفشي المرض، في مقاطعة هوبى.

منذ ذلك الحين، أعلن أن الفيروس الشبيه بالإنفلونزا حالة طوارئ عالمية وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، مع أول حالة وفاة خارج الصين يوم الأحد، وهي وفاة رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا في الفلبين بعد سفره من ووهان.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى يوم الأحد، بزيادة 57 عن اليوم السابق. ارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في الصين بمقدار 2829، ليصل العدد الإجمالي إلى 17،205.

انخفض مؤشر شانجهاي المركب بنسبة 8٪ ليصل إلى أدنى مستوى خلال عام، اليوم الاثنين، مما أدى إلى محو 370 مليار دولار تقريبًا من القيمة السوقية، وفقًا لحسابات وكالة "رويترز".

بدأ اليوان التجارة في البر عند أدنى مستوى له هذا العام. انخفض كل من الحديد والنفط والنحاس المتداول في شانجهاي بقيودهم اليومية، مما يلحق انخفاض الأسعار العالمية حيث أن انتشار الفيروس قد أثر على توقعات النمو في العالم.

كان المستثمرون يستعدون للتقلب عندما استؤنفت التجارة البرية في الأسهم الصينية والسندات واليوان والسلع، في أعقاب الانهيار العالمي الحاد وسط مخاوف بشأن تأثير الفيروس على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يتطلع البنك المركزي الصيني إلى التخلص من الذعر، حيث ضخ 1.2 تريليون يوان (173.8 مليار دولار) من السيولة في الأسواق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي اليوم الاثنين.

وقالت بكين، أيضًا، إنها ستساعد الشركات التي تنتج السلع الحيوية على استئناف عملها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.
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