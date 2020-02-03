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رانيا محمود ياسين تكشف سبب غيابها عن حضور المهرجانات الفنية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:27 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر_ هبة أحمد
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كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سبب تغيبها عن حضور المهرجانات الفنية، وهو أن منذ سنتين لم توجه لها أي دعوات لحضور مهرجان القاهره السينمائي، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتحدثت "رانيا ياسين" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني أنها تحرص على حضور المهرجانات التي يتم دعوتها لها، ولكن منذ عامين لم ترسل لها أي دعوة لحضور مهرجان القاهرة السينمائي، وانها لا تعرف الأسباب، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان الجونة،

وطالبت أن نطرح هذا السؤال على القائمين على إدارة تلك المهرجانات، فلما يتم دعوة أشخاص ما وأشخاص لا تتم دعوتهم، وأنها تري أن هذه المهرجانات خاصة للعاملين بمجال الفن، وليس من حق أحد أن يقوم بدعوتها على مهرجان خاص ببلدها، فأنه يجب أن يذهبوا إليه دون أن يتم دعوتهم، ولا سيما مهرجان القاهره السينمائي، لأنه مهرجان قومي،


وأوضحت قائلة:" أن المهرجانات حاليًا تحولت لعروض أزياء، وتحولت قيمة المهرجان من القيمة الثقافية إلى القيمة المظهرية، وأصبح التفكير الشاغل في ماذا سنرتدي فالمسئلة أصبحت كارثية، ولابد من عمل أفلام مخصوص لكي يتم عرضها في المسابقات، مثلما كان يحدث في الماضي، فأنا لست حزينة من عدم دعوتي لتلك المهرجانات، لأنها أصبحت لا تؤدي الغرض الذي يشعرني بالسعادة من وجود هذه الاحتفالية".
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